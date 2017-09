El Mercadal sumó en Son Servera la cuarta derrota en cinco jornadas, la más clara (3-1) en cuanto a resultados en relación a las tres anteriores, y protagoniza un arranque de calendario que en poco difiere al del ejercicio anterior, pese a la reestructuración que ha sufrido la plantilla y el cambio de inquilino en el banquillo.

La vida parece seguir igual en Sant Martí, aunque el grupo de Julián Calzada anduvo cerca de puntuar en las tres citas que cayó por la mínima frente a Santa Calina, Manacor y Alcúdia. Los números del equipo rojiblanco son idénticos en relación al curso anterior en victorias (1), empates (0) y derrotas (4) -y por tanto puntos (3)-, e incluso en la cantidad de goles marcados (5). Los números solo difieren en los tantos encajados, dos más este año (9 por 7) en el mismo tramo del campeonato.

Uno de los protagonistas de este inicio de competición es Luis Martínez (Maó, 1995), cuyo estreno en la categoría se advierte correcto, aunque no ha ido acompañado de los frutos colectivos deseados. El jugador no tiene ninguna duda sobre la acción que desembocó en el primer gol del Serverense. Una mano de un defensa mercadalense, señalada por el auxiliar del árbitro Saiz Villarés, «que claramente se produjo un metro fuera del área». El local Pep no perdonó desde los once metros y «condicionó el partido, nos tocó volver a remar contra corriente».