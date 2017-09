El Mercadal cae en el tiempo añadido

Al Mercadal se le escapó el punto que saboreaba cuando el central del Alcúdia, Bernat conectó un remate que sirvió para superar a Jandro en el tiempo de prolongación. Los menorquines, que encajaron dos goles en un minuto, reaccionaron con fútbol y ocasiones para igualar la contienda. En el segundo tiempo y tras un arranque equilibrado, el conjunto de Pep Barceló empujó en busca de un triunfo que llegó desde la esquina para dejar sin premio el buen partido del cuadro de Julián Calzada.

En un inicio fulgurante, el Alcúdia sorprendió con dos zarpazos al Mercadal. Sergio Perelló abrió el partido con un remate desde el interior del área y al minuto culminó un contragolpe para superar al meta rival. En un visto y no visto, los de Calzada estaban dos goles abajo pero no se rindieron. La reacción del Mercadal fue instantánea, se apropió del balón y del encuentro y en una acción coral, Izan encontró un pasillo para Elliot que superó a Pau. El once visitante siguió controlando la zona ancha pese a los movimientos tácticos del entrenador local para recuperarla. Cercana la media hora, Luis aprovechó un error entre Vicenç y Pau para establecer la igualada. El Mercadal, crecido insistió para darle la vuelta al marcador pero se llegó al descanso sin más alteraciones.

Los visitantes siguieron mandando en los diez primeros minutos tras la reanudación pero el Alcúdia equilibró la cita y con los cambios, empujó al Mercadal a su parcela. Jandro se lució en un par de intervenciones para evitar que los de Barceló retomaran el mando en el marcador algo que se produjo en el añadido cuando Bernat cabeceó en el primer palo tras un saque de esquina para dejar sin punto a los menorquines.