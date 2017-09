El Barça, infranqueable

El ilusionante debut en Bintaufa del Sporting de Mahón se saldó con un triunfo incontestable del Barcelona aunque solo pudo refrendarlo tras el descanso. Las chicas de Andrés Egea realizaron una notable primera parte en la que frenaron la maquinaria del vigente campeón pero sus esfuerzos se tornaron vanos jugando contra viento y cuando el once azulgrana abrió el marcador. En los veinte minutos finales, la escuadra de Jordi Ventura encontró los pasillos que las menorquinas habían cerrado hasta entonces y lograron ampliar el resultado. No hubo sorpresa, el Barça no dio pie a ello pero las azuladas compitieron hasta que pagaron el derroche físico y la cortedad del plantel. Fue una derrota más que digna.

El 0-3 reflejó la diferencia entre ambos conjuntos pero no debe ser tomado por parte del Sporting como un varapalo; el equipo mantuvo ese gen competitivo en todo momento, carácter y ganas por hacerle daño al rival. El calendario de inicio no ha ayudado –el Espanyol es el siguiente rival– pero con la imagen ofrecida ayer, el cuadro de Egea sabe que irá creciendo en la liga aunque todo también pasa porque la plantilla se vea incrementada para paliar las importantes bajas de Mari Martínez, Eli Orfila o Paqui Allès.

El partido arrancó con un Sporting con las líneas muy juntas, trabajando para no ocultar espacios y dejando que el Barça tocara con en su parcela. A partir de la divisoria, el equipo de Andrés Egea comenzaba a presionar, a no conceder resquicios para que el esférico circulara con rapidez en las botas de las barcelonesas que buscaban la velocidad de Carla y Sara Ismael en las bandas que intercambiaron posiciones. Pese a un tiro inicial de Sara Morató (5’), el Sporting respondió con acierto a las intentonas del once de Ventura que pese a monopolizar el control del balón, tuvo muchas dificultades para verle el rostro de cerca a Marta Gayà que no pasó por apuro alguno a lo largo del primer tiempo.

En ataque, el colectivo azulón intentó sorprender con los envíos en largo de la meta valenciana sobre las posiciones de Estefa y Ainhoa, las más avanzadas, para buscar las segundas jugadas algo que en contadas ocasiones lograron frente a la sobria cobertura del Barça. Con el paso de los minutos, las locales se entonaron mientras seguían con sus esfuerzos ímprobos para contrarrestar la superioridad técnica rival al que dejaron a cero en el capítulo de ocasiones. El Sporting perseveró en su apuesta del juego directo y pudo hacer daño en dos ocasiones. En la primera, Estefa no logró controlar un medido pase de Clara a la espalda de la zaga que la dejaba con metros por delante y en solitario. Superada la media hora llegaba la segunda en un error de Gemma, que le costó la amarilla al derribar fuera del área a Ainhoa cuando controlaba de espaldas a portería y podía intentar el remate a gol. La falta, peligrosa, la estrelló Estefa en la barrera. Con las buenas sensaciones de tener, en cierto modo, al Barça atado, el Sporting llegaba satisfecho al intermedio aunque sabía que lo más difícil estaba por llegar; aguantar el previsible empuje blaugrana que saldría a por el partido y con el viento en contra.

Tempranero

El Barcelona salió decidido a por el triunfo. Puso un punto más, abrió el campo y en su primera llegada encaminó el duelo al aprovechar Tere Morató un pase para superar por bajo a Marta Gayà. El Sporting comenzó a sufrir aunque no se descompuso por el gol pero el Barça no quiso sorpresas. Ventura metió a Ainhoa por banda y la exterior diestra fue un quebradero de cabeza en el uno contra uno. En una de sus entradas, apuró línea de fondo y sirvió un centro para que Candela sentenciara la cita. El Sporting no se resignó pero careció de fuerzas para llegar al área de Gemma, tuvo bastante con frenar la avalancha. Marta Gayà y el larguero evitaron el 0-3 en tiro de Aída; Laura Martínez remató al palo y al final, un penalti de Jessi sobre ésta última, lo convirtió la propia capitana pese a que la meta valenciana tocó el balón.