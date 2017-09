Guillem Martí desestima las propuestas de Segunda B y se queda en el Mercadal

Guillem Martí (Es Mercadal, 1985) volverá a vestir la zamarra del club de su población natal -quince años después- tras desestimar las propuestas varias que le habían deslizado diversos clubes para que continuara su extensa trayectoria en la Segunda División B (189 partidos y 48 goles).



«Me quedo en el Mercadal», afirma sin dudar, «no ha salido nada que me llamara suficientemente la atención. Con 20 años me habría ido. Pero hoy en día tengo que pensar muy bien las cosas y valorar mi situación familiar». Guillem, que este martes cumplirá 32 años, se manifiesta «contento de poder jugar de nuevo en casa» y no habla de «cerrar una etapa, suena drástico. En todo caso abro una nueva» con la perspectiva de «cumplir la temporada entera en el Mercadal. Veo muy complicado salir de la Isla este año».



Centrado en el proyecto que dirige Julián Calzada, el delantero se refiere a la plantilla como «un buen grupo. Con gente inexperta en la categoría, es cierto, pero con capacidad de trabajo para adaptarse y ofrecer un buen rendimiento. Las sensaciones son buenas, con un poco más de rodaje los resultados llegarán y el equipo irá hacia arriba». Guillem, que no podrá debutar en el partido contra el Santanyí, reconoce que «he de conocer la categoría y coger la forma. Llevo varios meses parado». En todo caso, sus goles serán bienvenidos a Sant Martí.