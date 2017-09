«El equipo es capaz de lograr la permanencia»

Dejar la plantilla definitivamente perfilada con el par de fichajes que restan, ultimar la puesta a punto física y táctica del grupo, sin omitir la faceta mental que tanto influirá en diversos fragmentos de una campaña que se presume tan histórica e ilusionante como dura y complicada, el análisis final del Pallejà catalán, su primer rival… son múltiples los frentes en que se maneja Andrés Egea Serra (Es Castell, 1975), técnico del Sporting, a solo 48 horas del ansiado estreno del equipo blanquiazul femenino en Segunda División.

«Estamos ahí, luchando como podemos. Tenemos que asumir que en la Isla estamos más limitados con el tema de los fichajes, pero me consta que el club trabaja para satisfacer las necesidades del equipo», comenta el preparador natural de Es Castell sobre la última hora del mercado, que en principio no se resolverá con antelación al debut de este fin de semana.





