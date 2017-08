El Mercadal se atasca y empieza con derrota (1-2)

MERCADAL 1

SANTA CATALINA 2

No fue, evidentemente, el debut soñado por Julián Calzada en su bautismo en los banquillos de la Tercera División, ni el de sus jugadores. El Mercadal no arrancó con buen pie su undécima travesía en la liga doméstica pese a ponerse por delante en el marcador frente a un ordenado y efectivo Santa Catalina que dio muestras de andar más rodado que el grupo rojiblanco que pese a todo pudo, por ocasiones, salvar un punto de no mediar un par de buenas manos que puso José con el 1-2 en el marcador. El colectivo del ferrerienc Llorenç Enrich, que ya tomó Sant Martí el año pasado (0-1) se manejó mejor en el inicio y se alió un tanto con la fortuna en la remontada. También es cierto que contar con dos hombres con la calidad de Lucho y Rubio, verdugos ayer de los menorquines, es sinónimo de éxito.

La incertidumbre que planteaba Calzada en la previa quedó despejada. Como suele ser habitual, la primera toma de contacto con rivales del mismo nivel resultó fallida, algo que podía presumirse. La pretemporada comienza ahora para el Mercadal que debe ir acoplándose con rapidez a las exigencias del torneo para engrasar una maquinaria que dejó, resultado aparte, lecturas de todos los colores. Como la buena dupla que forman Biel Villalonga y José Enrich en el eje de la zaga o que Rubén Carreras, que ayer acabó fundido, debe ser el faro que guíe el ataque mercadalenc. Todo lo demás, las carencias, que las hay, deben suplirse con el reiterado mensaje queel técnico madrileño lanzó al término del partido, «trabajo, trabajo y trabajo» y el granito de arena de todo el plantel, veteranos y jóvenes. Primera derrota, sí pero esto solo acaba de empezar.

A la dificultad añadida del debut ante un rival de perfil similar, se unió la tramontana que obligó a ambos conjuntos a moverse sobre un guión no previsto. El Mercadal no logró amoldarse al viento de cara en el primer tiempo. Los locales buscaron la espalda con envíos en largo que la falta de precisión en el pase desbarató; cargaron el juego por la derecha buscando el 2 contra 1 de Izan y Rubén frente al veterano Simón (36) que con las ayudas de los centrales salió siempre airoso y no dieron bola a Elliot por la izquierda con lo que la zaga palmesana apenas sufrió. En el polo opuesto, el Santa Catalina intentó tener el balón y jugar al pie. El partido caminó perezoso y equilibrado hasta el primer tiro, a cargo de Izan, por encima del larguero (19’). El choque recuperó su pulso cansino y precavido en ambas escuadras hasta que superada la media hora se alteró. El debutante Ramón Huéscar peleó un balón que las dudas de la cobertura le abrieron la oportunidad de marcar superando por alto la salida del portero. Se envalentonó el Mercadal que poco después perdió la oportunidad de hacer el segundo por un mal control de Rubén tras robo de Robert y pase de Izan.

Y del posible 2-0 a la igualada. Rubio le sacó una falta a Ángel y Lucho la convirtió en el 1-1 tras desviar la barrera su tiro y descolocar a Biel Moll. El Mercadal acusó el golpe que pudo ser mayor si el colegiado hubiese sancionado un barrido de Biel Villalonga –llegó tarde– sobre Rubio en el interior del área que mandó vestuarios a los protagonistas.

En el segundo tiempo, el equipo de Enrich tomó el cuero y quiso abrir el campo aunque el primer aviso fue local con un cabezazo de Biel alto.

El Santa Catalina perseveró en la posesión y en una jugada larga, un jugador local desvió el balón para la entrada de Simón que puso un centro perfecto al segundo palo para el testarazo inapelable de Rubio (1-2). Segundo tiro y segundo gol. Calzada y el Mercadal reaccionaron de golpe, entró Luis –otro debutante– el equipo sacó los dientes y en apenas diez minutos fabricó tres ocasiones claras. Elliot entró en juego y desbordó encontrando espacios pero faltó la puntilla. José desvió dos remates francos de Luis y Rubén cuando se cantaba el gol y desde la esquina, José Enrich remató fuera en segunda instancia desde cerca (70’). El adversario, que no llevó más peligro, contuvo la respiración y al Mercadal que gozó de la última con un remate fallido de Raúl cuando Marc estaba solo. Derrota al final para un Mercadal que ayer no llevaba el traje de Tercera.