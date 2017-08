LaLiga rechaza el pago de la cláusula de Neymar por infringir el 'juego limpio' financiero de la UEFA.

LaLiga ha rechazado este jueves el pago de los 222 millones de euros de la cláusula de rescisión del delantero brasileño del FC Barcelona, Neymar Jr., porque el París Saint Germain estaría infringiendo las normas del 'juego limpio' financiero de la UEFA, según confirmaron a Europa Press fuentes de la patronal de clubes.

«Si el PSG llega con el dinero de la cláusula de Neymar no lo aceptaremos», anunció en una entrevista al diario 'As' el presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien expresó además la intención de la patronal de denunciar al PSG por no respetar las normas de control económico de los clubes europeos.

Neymar se despidió este miércoles de sus compañeros del FC Barcelona y comunicó a la Directiva su intención de abandonar el club. Sin embargo, la entidad blaugrana hizo público un comunicado en el que remitía al jugador al pago «en su totalidad» de los 222 millones de euros de la cláusula para poder marcharse al equipo parisino.

Cuatro personas del PSG se presentaron este jueves en la sede de LaLiga sobre las 11:15 horas para hacer efectivo el pago de la cláusula para la liberar a Neymar, quien ya ha pasado incluso el reconocimiento médico en Oporto, pero se marcharon cerca de las 11:30 horas después de que LaLiga ha rechazado dicho pago, apuntaron fuentes del organismo.