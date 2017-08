La ‘operación Soule’ llega a Balears

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz elevó este lunes a 23 las personas investigadas en la ‘operación Soule’ de corrupción en torno al expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) Ángel María Villar, y por primera vez salen a la luz conexiones con la delegación en Baleares de la Mutualidad de Futbolistas. Entre las personas investigadas que aún no han declarado se encuentran el jefe de los servicios médicos de la Mutualidad de Futbolistas en Balears, Onofre Alba Vidal, y su hijo, Onofre Alba Gimeno, administrador de Gestión Médico Deportiva de Balars SL.

Onofre Alba, según la conversación mantenida con Ultima Hora, no tenía constancia de esta situación y no había recibido ningún tipo de citación. El jefe de los servicios médicos apuntó que no tenía mayor conocimiento de la ‘operación Soule’ desde que se produjeron los registros en la sede de la Mutualidad de Futbolistas en Palma y que en aquella jornada se puso a disposición de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil toda la información que fue requerida.

El juez indica en el auto que desde el ingreso en prisión Ángel María Villar, su hijo Gorka, Juan Padrón y Ramón Hernández, «se han practicado diversas diligencias consideradas como urgentes». Entre ellas se refiere a los oportunos «volcados informáticos, la custodia de la documentación, determinadas declaraciones testificales y las declaraciones de los siguientes investigados». José María Castillón (exadminitrador de la RFEF), Vicente Bernad (Empresario), María José Claramunt (directora de la web de la selección española), Vicente Muñoz (presidente Valenciana), Valentín Sanz Rozas Ramírez (territorial Las Palmas), Daniel Tebar (empresario), Jorge Pérez (exsecretario general RFEF), Juan Francisco Espino (territorial Extremadura), Antonio García (presidente Ceutí), Diego Martínez (presidente Melillense), Jacinto Andrés Alonso (presidente Riojana) y Vicente Temprado (expresidente Madrileña) son los nombres citados.

En el mismo auto ordena que se «participe la causa a los investigados que aún no han sido llamados a la misma, que se reseñan a continuación, a fin de que puedan ejercitar su derecho de defensa en los términos que refiere el artículo 118 de la LECrim».

En ese punto el auto se refiere a Fermín Bernad, Carlos Antonio Plasencia, José Higinio Temprado, Juan Francisco Espino, Onofre Alba V., Onofre Alba G., Isidro Manuel Monje, José Asensio, José Miguel Monje, Ana María Castro Val y Víctor Oñate Serena.