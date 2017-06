El Atlètic cobra forma

El Atlètic Ciutadella no quiere rezagarse. Si durante las últimas fechas han sido varios los clubes que integrarán el futuro concierto de regional insular, como Penya, Sporting, Alaior o Sant Lluís, que han anunciado diversos movimientos en sus respectivas plantillas, en la noche del pasado miércoles fue el turno para el decano del fútbol en Ciutadella, que no quiere quedar atrás, y cuya presidenta, Esperanza Juaneda, confirmó hasta once nombres que integrarán el bloque de 2018, que un año más conducirá desde el banquillo el exjugador Berto Moll.

Se trata del meta Adri, además de Adrià (defensa), Nacho Pons (centrocampista) y Nacho Rodríguez (delantero), todos ellos renovados. Asimismo, el club bermellón se ha asegurado la continuidad de sus dos mejores artilleros en la pasada liga.





[Lea la noticia completa en la edición impresa del 3 de junio o en Kiosko y Más o My News]