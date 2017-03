Xavi Sintes repite con la sub 16

El jugador mahonés integrado desde el pasado verano en la factoría del Real Mallorca, Xavi Sintes Egea (2001), repetirá durante el inmediato mes de abril convocatoria con la selección española sub 16, según confirman desde la Federación.



Sintes, centrocampista forjado en las canteras de Sant Lluís –sobre todo– y Villacarlos, y que cumple su primera temporada en el conjunto cadete del Mallorca, disfrutó de su estreno con la Roja en la concentración llevada a término el pasado enero en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas.



Entre los próximos días 3 y 5 de abril tendrá lugar la siguiente concentración de la sub 16, de nuevo con Sintes, de lo que se desprende que el jugador causó una grata impresión al seleccionador del combinado nacional sub 16, Santi Denia (que con antelación reparó en la figura y posibilidades del mahonés en el marco de un Campeonato de España de selecciones autonómicas).



Sintes, con su presencia en Las Rozas del pasado mes de enero, quebró un lapso de más de una década sin presencia menorquina en las selecciones españolas, a lo que se sumó el delantero sub 21 de la Real Sociedad, Jon Bautista (nacido en Maó aunque deportivamente formado en Zubieta), durante la semana previa.