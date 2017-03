El Sporting femenino somete al Marratxí y sigue líder invicto

SPORTING 3

AT. MARRATXÍ 0

El Sporting dio un paso más en su carrera de fondo eliminando a un rival directo como el Atlético Marratxí para convertir el rush final de liga en un mano a mano con el Mallorca Toppfotball. Apelando a uno de los tópicos del mundo del balompié, el conjunto de Andrés Egea puso el desgaste, enorme, y los goles mientras el bloque de Melisa Nicolau exhibió el fútbol. Fue lo que quedó de un partido –el mejor visto en Maó– resuelto con excesiva amplitud en el marcador porque así lo dictaminó Gemma. El grupo menorquín hizo kilómetros, fue solidario en el trabajo coral, tuvo acierto –importante el primer gol– y luego, cuando el once mallorquín generó ocasiones rompiendo el buen tono exhibido por la zaga local, apareció Gemma que lo detuvo todo. La guardameta, que junto a Laura Garrido, han convertido a su equipo en el menos goleado, impidió que el Atlético Marratxí se metiera en el partido e hiciera peligrar un triunfo muy importante que le sirve al Sporting para mantener los cuatro puntos sobre el segundo clasificado.

El colectivo de Melisa Nicolau salió con una disposición muy ofensiva, se apropió del balón e intentó agrandar el campo mientras el Sporting, montado en un 4-1-4-1, se mantenía junto buscando la velocidad de Ainhoa por el centro o de África en la banda. El duelo se puso de cara con un tiro lejano y con intención de Laura Martí que se fue al palo que Ainhoa ganó el rechace para marcar.

Con el 1-0, el Marratxí mantuvo su apuesta, intensidad, anticipación y buen fútbol dentro de un colectivo con descollantes individualidades, pero su dominio no se vio plasmado en ocasiones, las azuladas sufrieron, como era lógico, pero no hicieron concesiones en su área. En el cuarto de hora final, el Sporting, que no había vuelto a aparecer tras el gol, encontró los balones a la espalda rival y en apenas un minuto, África pudo ampliar el marcador. No aprovechó las dos primeras, pero a la tercera fue la vencida tras recibir un balón de Estefa que quebró con el cuerpo a su par para darle un pase de gol que la exterior convirtió. Rédito importante que al borde del descanso sufrieron el primer aviso. Una falta lejana la ejecutó Iria para que Gemma tocara el balón y éste se fuera al palo. Fue clave.

En la segunda parte, Iria avanzó su posición a la medular y el Marratxí empujó pero el Sporting no bajó la guardia y se mantuvo firme trabajando.

Y apareció Gemma. Una jugada coral dejó a Rebeca Delgado en el mano a mano con la guardameta que evitó el tanto (47’). La escuadra de Egea buscaba la punta de Ainhoa ante una defensa abierta pero Cata, siempre atenta, evitó sustos. Superada la hora larga de juego, las de Nicolau encontraron pasillos en varias combinaciones, pero ni Marga Cueto, por dos veces, ni Rebeca Escalas pudieron con Gemma que echó el candado a su portal. Al final, un remate de Estefa acabó en penalti de Iria que la propia jugadora convirtió para cerrar un triunfo vital para el líder.