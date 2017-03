Carrera por la salvación

La vida sigue igual para Penya Ciutadella y Mercadal. Los resultados de la última jornada no alteraron las posiciones calientes de la tabla ya que todos los implicados cayeron derrotados. Tras una oportunidad perdida, llega otra. Los gualdiazules se las verán en casa con el líder, el Poblense; los rojiblancos visitan al Constància.

Son Marçal recibe a un Poblense que de la mano de Aitor Pons (30 goles) mantiene el pulso por la liga con el Formentera. La recuperación de lesionados como Martí Noceras, Oller o la llegada del lateral Héctor, han reforzado al ya de por sí potente equipo de Óscar Troya. Pese a la complejidad de la empresa, en el vestuario local hay confianza en poder batir al gigante. «Sabemos que es un rival muy complicado y que deberemos hacer un partido perfecto para ganar, pero creo que si utilizamos nuestras armas, en casa somos capaces de derrotar a cualquier equipo», en estos términos se manifiesta Quel Enrich que vuelve a la convocatoria de Pere Vadell, al igual que Biel Medina y Llonga mientras Dani Marqués es baja. Queda mucho en juego, pero las necesidades obligan a sumar ya y no estar pendientes de otros conjuntos, «vamos partido a partido, somos conscientes de si hacemos lo que sabemos tendremos opciones al final». Es una cuestión de números algo que el ciutadellenc no esconde «intentaremos hacer el máximo de puntos posibles para llegar a las últimas jornadas con opciones. Sabemos que los equipos mallorquines suman más en las segundas vueltas, nos toca sacar el máximo hasta el final».

Mercadal

La enésima exhibición de desacierto en los metros finales evitó que el Mercadal siga sin levantar cabeza. En Inca, territorio hostil pero menos esta temporada, los rojiblancos afrontan otro duelo de necesidades para seguir con esperanzas de salvar la categoría.

Pese a los continuos golpes que está recibiendo el colectivo de Lluís Vidal en forma de derrotas, la convicción por sacar la delicada situación adelante es firme. Así lo piensa también Robert Pulido «tenemos el convencimiento de que salvaremos la situación, hay que seguir en la línea hasta que llegue el gol, hay que sacarlo. Tenemos ocasiones cada semana pero no las materializamos» señala el centrocampista rojiblanco. El Constància que prepara Guiem Llaneras no es tan fiero en esta campaña, marcha en la zona media baja pero aún así, Robert vaticina que no será fácil. «Tienen jugadores de calidad de mediocampo en adelante pero si hacemos las cosas bien podremos puntuar». El de Ferreries, que arrastra molestias, no encuentra explicación a lo que le sucede al equipo. «No nos había pasado, generar tantas ocasiones y no marcar, los rivales con poco aciertan. Ha de llegar el momento que la situación cambie» señala Robert que indica que «ganando un partido todo se verá de forma diferente». Jesús vuelve al equipo mientras Pepo es baja por acumulación de amonestaciones en este partido muy importante que el Mercadal jugará en el remozado Nou Camp d’Inca.