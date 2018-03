Torres, sin opción a medalla

No disfrutó del estreno esperado el ciclista de Ciutadella Albert Torres en los Mundiales de ciclismo en Pista que se están celebrando en la localidad neerlandesa de Apeldoorm, al quedar muy alejado del podio en la prueba de Ómnium, en la cual el menorquín tenía depositadas sólidas expectativas de conseguir la medalla de oro (o cuanto menos, de subirse al podio), terminando en una discreta décimo tercera posición.

El pistard menorquín pagó una caro peaje en el cómputo global de la prueba al rezagarse excesivamente en las competiciones de Scratch, que concluyó en décimo cuarto lugar, y en la de Tempo, en que fue décimo noveno. Si bien alcanzó el undécimo puesto en Puntuación, esa leve mejoría no le valió, ni de lejos, para merodear el podio y sí para ratificar el décimo tercer lugar final. El polaco Szymon Sajnok se adjudicó la medalla de oro.

Este domingo, el pistard de Ciutadella, desde la 13:30 horas y hasta las 16:20, compite en la prueba de Madison.

Desencanto

«El resultado no es el que yo esperaba. Pero desde la primera carrera, en el Scratch, que ha sido muy lenta y al final me he visto encerrado y no he podido pasar, todo se ha complicado. En el Tempo Race ha habido mucha vigilancia entre los favoritos y de ello se han aprovechado un grupo de 8 o 9 corredores para coger vuelta y muchos puntos y he acumulado otro mal resultado». Albert Torres explicaba el adverso desarrollo de las dos pruebas matinales, que condicionaron sus opciones a las medallas.

«En la eliminación he hecho lo que he podido, pero sobre todo tenía la mente puesta en intentar coger una vuelta en el primer cuarto de carrera en la Puntuación para intentar dar un vuelco a la situación, pero al ritmo al que se iba ha sido imposible», reconoció. Torres ya solo piensa en «descansar, recuperar bien e intentar que salga todo lo mejor posible con Mora en la Madison».