Los nuevos retos de Ruth Moll

A la veterana ciclista internacional de Ciutadella, Ruth Moll (Ciutadella, 1974) ya no hay quien la pare. La menorquina aprovechó unos días de descanso en Menorca para anunciar este jueves a «Es Diari», en primicia, sus dos nuevos y ambiciosos retos para este próximo 2019, junto a la atleta Ruth Gómez, con la que hace unos meses logró ser la primera mujer europea en subirse al Kilimanjaro en bicicleta.

Recién llegada a la Isla este jueves por la mañana, Moll se subió ya a la bicicleta para pedalearse Menorca. Mientras, la incansable aventurera, nos avanzaba que están preparando dos nuevos sueños, inspiradas tras la espectacular experiencia del ascenso a la montaña de 3.962 metros de altitud, situada en el noreste de Tanzania: preparan dos novedosos retos. Escalar The Old Man of Hoy, en Escocia, y recorrer Irán en bicicleta.

