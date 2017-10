Torres se cuela en la fiesta de la Volta

La figura del pistero menorquín Albert Torres se coló en la fiesta de la decimoséptima edición de la Volta Cicloturista Internacional a Menorca y algunos de sus ilustres invitados expresaron su reconocimiento y reivindicaron un escenario de mejor y más merecido nivel para el ciclista ciutadellenc, que el viernes reeditó el título de campeón de Europa en el omnium y hoy defiende la corona de la madison con Sebastián Mora.

El ex ciclista profesional Joseba Beloki, que durante su carrera subió al podio del Tour y la Vuelta, fue el más concluyente al afirmar que «a mí me da un poquito de pena y quiero reivindicar a Albert Torres, porque creo que se merece una oportunidad en un mejor equipo, sobre todo en uno de mucha categoría que le dé una cierta estabilidad y pueda desarrollar mejor su especialidad que es la del velódromo». Ante la impresión de que en España esta opción es lejana, el guipuzcoano apuntaba que «en Bélgica, Holanda o Alemania saben qué es el mundo de la pista. Creo que ya no solo por los títulos que tiene si no por los que le quedan por conseguir, Torres se merece una grandísima oportunidad».

Miquel Alzamora se colgó el oro en la prueba madison del Mundial de 1997 en Perth (Australia) junto a Joan Llaneras, voz autorizada para expresar que «Torres es un referente que anima a la gente a seguir en la pista, que está un poco abandonada. A nivel de resultados ha despertado mucho antes que Llaneras y solo la mala suerte le ha impedido sumar otras medallas en olimpiadas y mundiales». Fernando Gilet, actual presidente de la federación balear, se refirió a Torres como «un referente balear consolidado y un ejemplo para los ciclistas».

La marcha cubrió ayer su primera etapa con la ascensión «corta pero intensa» a S’Enclusa y hoy aguarda a los 350 cicloturistas la cronoescalada a El Toro, a las 10 horas.