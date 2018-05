Bàsquet Menorca: el futuro empieza esta semana

El Bàsquet Menorca ha empezado a trazar los primeros pasos de cara a la próxima temporada, primera que cumplirá el club en LEB Plata tras apenas dos años de recorrido luego de obrar la histórica conquista quince días atrás al cobijo de Bintaufa. El futuro, para la entidad que preside Oriol Segura, empieza ahora.

En ese sentido, son diversos los frentes abiertos o que entreabrirá el club durante la semana en curso. En lo económico, y según confirman desde la directiva de la entidad, en las últimas horas se han sucedido contactos con empresas y patrocinadores o posibles, y si bien el club todavía no trabaja con una idea fija en cuanto al presupuesto que precisará para afrontar el tercer nivel nacional –lo que también dependerá de los desplazamientos, de si la liga se fracciona en dos grupos o mantiene su actual composición, entre otros aspectos– una cifra estimativa lo sitúa por encima de los 200.000 euros. Con todo, desde el Bàsquet Menorca optan por no pronunciarse «hasta que no sepamos realmente como queda la liga, entre otras circunstancias».

En lo que atañe a la financiación, los responsables del club se muestran satisfechos por la fórmula instigada desde que el proyecto fue impulsado, vertebrando un enjambre de colaboradores y pequeños esponsors que ha permitido no depender de una aportación en exclusiva, si bien se trabaja para cerrar un trato con un primer patrocinador.

Recordar además, y a diferencia de lo sucedido en las dos campañas precedentes, que el club sí está acreditado a acceder las convocatorias de ayudas y subvenciones del Govern para el próximo curso (que hasta ahora le había sido vedado al considerarse que su evolución deportiva se había materializado en los despachos). Asimismo, resta por concretar la colaboración que prestará el Consell a un club con clara proyección exterior –con la promoción de la Isla por todo el país que eso motiva.

Al margen, significar que desde el Bàsquet Menorca se está elaborando un vídeo, que en diez días–dos semanas quedará ultimado, que glosa lo que ha sido la trayectoria del equipo, como punto de partida para arrancar la campaña de socios y abonados para el futuro ejercicio. El club entiende que la atmósfera generada durante la exitosa campaña recién concluida y sobre todo, en su exuberante epílogo con ascenso en la Isla, invita a apostar por un incremento de la masa social.

Bloque

En el orden deportivo, esta semana se aprovechará para iniciar los contactos con la plantilla. Tal y como informó este diario, Pitu Jiménez y Jan Orfila apuntan a seguir, también el técnico, Oriol Pagès ha mostrado predisposición, al igual que su asistente, Manu Benito. Pero el acuerdo para el nuevo curso aún debe perfilarse. Sumar un nuevo ayudante (el ferrerienc Toni Pons de Coca es una opción) resultará una consecuencia natural al ascenso.

En relación al resto del bloque, el planteamiento es hablar con todos (aunque no todos seguirán) y pulsar su disponibilidad a incrementar el grado de exigencia que le será implícito al ascenso –sobre todo en el tema desplazamientos, más prolongados que en EBA. Una vez el club tenga claro cuantos siguen y cuantos no, se lanzará al mercado para configurar y fortalecer la plantilla dentro de sus posibilidades para disfrutar del mejor estreno posible en su primer ‘año de Plata’.