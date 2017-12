Sobreviviendo a Pitu Jiménez

Jorge «Pitu» Jiménez ha demostrado una vez más su compromiso con el baloncesto y el proyecto que hoy le acoge al pasar, el día 7 del presente mes, por la sala de operaciones y ser intervenido quirúrgicamente de la fractura del hueso metacarpiano del dedo anular de su mano izquierda que se produjo en la pista del Tarragona el 26 de noviembre. La cirugía aplicada a la primera lesión del madrileño en toda su carrera -se le insertó una placa y tornillos para soldar la rotura- debe servir para acortar los plazos de recuperación y avanzar en la medida de lo posible -y en función de como evolucione la dolencia- su regreso a las canchas.

«Cuando el médico del club me planteó la opción no lo dudé un momento», reconocía el madrileño a «Es Diari», «quiero estar cuanto antes operativo. Ahora se trata de mucho tratamiento de fisioterapia para ganar en movilidad. ¿Plazos? No hemos fijado ninguno, depende de como evolucione. No siempre depende de la voluntad de uno, el cuerpo tiene que echar una mano».