El Pavelló alza el telón

El Pavelló Menorca, el teatro de la canasta insular, levantará de nuevo el telón competitivo tras más de cinco años desde que cobijara su última cita oficial. El Bàsquet Menorca y el Sant Adrià serán, a partir de las 19 horas, los protagonistas de un retorno ajustado a la realidad insular, en la segunda jornada de la Liga EBA.

Biel Torres (Palma, 1989) será uno de los personajes principales de la función, tanto por su ascendencia sobre el juego colectivo, como por las bajas confirmadas de Pitu Jiménez, Dani García y Jan Orfila. Por contra, la grada del Pavelló Menorca presenciará el debut de Marinko Krtalic, tras ser dado de alta por la federación.

El exjugador del Calvià, abonado al MVP la temporada pasada, mostró de nuevo sus credenciales en Mataró -25 puntos, 12 rebotes y 32 de valoración-, aunque no sirvió para ganar (79-67). «Hicimos una primera parte muy buena, luego su cambio defensivo a zona nos condujo a la precipitación y al fallo. Pero no hay excusas, no podemos tirar una renta de 14 puntos de esta manera. No puede volver a pasar», sentencia el mallorquín.





