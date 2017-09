Bintaufa, pasado y presente

Con la disputa de la segunda jornada de Liga EBA por motivo, en el marco del encuentro que dirimen el Bàsquet Menorca y el Sant Adrià catalán, el baloncesto retorna este sábado (19 horas) al Pavelló Menorca, al antiguo hogar de los Mario Stojic, Andre Turner, Urko Otegi, Cuthbert Victor… en lo que además de suponer el estreno como local del conjunto mahonés, se distinguirá como una experiencia tremendamente evocadora para la afición insular y de lo más exuberante y novedosa para la mayoría de los exponentes que integran su plantilla actual.

Aunque no para el técnico, Oriol Pagès, ni para el ala-pívot Andreu Matalí, únicos miembros del actual proyecto que conforman, junto al base madrileño Pitu Jiménez, la batería de ‘supervivientes’ que fueron partícipes del último encuentro oficial al que la pista prefabricada ubicada en Bintaufa dio cobijo, en el albor de junio de 2012, en el contexto del segundo partido del play off de ascenso a la ACB, con el desaparecido Menorca Bàsquet abatiendo al Melilla (82-77; 2-0 en la serie), para posteriormente resolver la final en la ciudad norteafricana.





[Lea la noticia completa en la edición impresa del 29 de septiembre de 2017 o en Kiosko y Más o My News]