Ángel Piedra, refuerzo de lujo para el CB Es Castell

Ángel Piedra (Huelva, 1980) jugará en el Pinta B Es Castell. El experimentado pívot andaluz, forjado en la cantera de Unicaja, con un amplísimo trayecto en el contexto de las ligas FEB e incluso internacional por España durante su ciclo de formación, decidió al término de la temporada anterior dar por concluido su periodo en el Bàsquet Menorca, al que desea «lo mejor», indica, y en las ligas de rango estatal por extensión, y se encuentra totalmente centrado en su nuevo hábitat, la competición insular, y destino, la entidad que preside Tomeu Vanrell, «un club joven al que quiero ayudar a crecer», expone Piedra en sus primeras manifestaciones como jugador de Es Castell.

«Estoy muy agradecido y contento con la propuesta que me ha hecho Es Castell para seguir jugando al baloncesto con una exigencia menor de la que hasta ahora he tenido», relata Piedra, que al respecto matiza que «aunque soy competitivo y quiero ganar siempre, me era imposible seguir compaginando un proyecto en EBA con mi vida familiar y laboral, de ahí mi decisión de no seguir en el Bàsquet Menorca, que trasladé al club en el mes de mayo, al finalizar la pasada temporada».

