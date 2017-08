El Zamora puja por Xavi

El base mahonés Xavi Hernández Giménez (Maó, 1992) se encuentra en vías de despejar su futuro. El jugador surgido del Alcázar, totalmente afianzado en LEB Plata y tras una complicada temporada en Tarragona, mientras consume sus últimas fechas de descanso en la Isla maneja diversas opciones para la campaña que en breve despereza, la más clara, la que le deslizó en la tarde de este martes el CB Zamora. El objetivo del director de juego es preservar su estatus en la tercera liga del país.

Ha sido para Xavi un verano típico, en el que no han faltado sus sesiones en solitario en Menorca (no perder la forma es fundamental para uno de nuestros baloncestistas más insignes) ni su habitual presencia en los torneos 3x3 que durante los meses estivales organizan en la Isla algunos de los clubes locales. La terapia idónea para dejar atrás una año depresivo, en el que el jugador forjado en la factoría alcazareña sufrió el primer descenso de su carrera en las filas del equipo catalán.

«El año en Tarragona fue muy duro, pero ahora, desde la distancia, solo me queda asumirlo como una experiencia más. En cualquier caso, estoy agradecido de haber podido jugar allí. Me llevé un gran recuerdo de mis compañeros, de la gente, la ciudad...», evoca el base menorquín, centrado ya en el futuro inmediato, el cual pasa, inexorablemente, por seguir en LEB Plata. Para ello cuenta con varias propuestas, la última y por el momento la más firme, la que le trasladó ayer el CB Zamora. Significar, por otro lado, que Xavi ha desestimado la opción que le presentó el recién ascendido Plasencia. «Sí, ha habido interés por parte del Plasencia, que además me ha mostrado una gran consideración, pero no jugaré allí», concede Xavi Hernández sobre las intenciones del conjunto extremeño por contar con sus servicios en 2017/18.

El de Maó cuenta con otro par de ofertas además de la recibida por parte del club zamorano, y ambas proceden también de equipos de LEB Plata, pero es la citada la que, en principio, tiene más posibilidades de convencer al base menorquín (que debe responder en 48 horas como máximo). Tras su paso por Alicante y Tarragona, Xavi Hernández busca un tercer destino de ‘plata’ para un cuarto año en la categoría. En breve, la respuesta.