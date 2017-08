Show must go on. El espectáculo debe continuar. Y no cabe duda que lo hará con el balón en sus talentosas manos. El Bàsquet Menorca confirmó la cuarta renovación para la temporada 2017/18, primera en la Liga EBA como club autónomo. Dani García Torá (Badalona, 1979), que aterrizó en el CCE Sant Lluís el curso 2013/14, mantendrá su vinculación al proyecto de continuidad que la nueva entidad presidida por Oriol Segura ha otorgado al trayecto iniciado en la pista de Ses Canaletes.

Este autocalificado «enfermo del básquet» no cambia su discurso ante una nueva prórroga en su dilatada trayectoria asociada al balón naranja, «el baloncesto es mi pasión y asumo el reto con una ilusión tremenda. Este año vuelve a ser muy atractivo, por la categoría, por el pavelló y por la posibilidad de que el proyecto siga su camino». Afirma Dani García que «quedé muy contento de como fue el año pasado y espero aportar de nuevo mi grano de arena».

‘Maki’ García sigue siendo un valor seguro en la pista, mira con desdén su DNI y ofrece jornada tras jornada una lección de baloncesto total. «Es inevitable mirar el DNI (ríe) y también es complicado combinarlo con el trabajo, supone un sacrificio. Pero mientras el cuerpo aguante, el baloncesto sigue siendo muy importante en mi vida», esgrime. El base-escolta catalán es un ejemplo de polivalencia y productividad regular. La temporada pasada, primero a las órdenes de Joan Martínez Escala y posteriormente con Miguel Ángel Hoyo, generó un promedio de 11 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 11,5 de valoración, en los 25 minutos largos que estuvo de media sobre el parqué en los 22 partidos en que participó.

El ‘combo’ catalán cumplirá su decimoquinta temporada en la Isla y el Bàsquet Menorca será el sexto club al que ofrece sus servicios oficialmente. La temporada 2017/18 supondrá «un nuevo reto, en el ámbito deportivo por supuesto y también en cuanto al objetivo de seducir de nuevo a la gente con el baloncesto, poner una piedra más del proyecto».

El grupo C-A ha sufrido «muchísimos cambios», junto al Bàsquet Menorca solo se mantienen el Arenys y el Collblanc, por lo que «seguro que será complicado de nuevo, pero es una incógnita, es difícil saber exactamente el nivel que nos encontraremos». En cualquier caso, Dani García apunta que «nos tocará conjuntarnos y dar nuestro mejor nivel» y no duda del «camino que sigue la directiva para que seamos un equipo competitivo, ser capaces de disfrutar como el año pasado y motivar al aficionado para que nos acompañe en la grada».

Enganchar al aficionado, y especialmente a las nuevas generaciones, es lo que desea el talentoso jugador, «es uno de los pilares del proyecto. Involucrar a cuanta gente podamos, el espíritu que provoca el baloncesto en la Isla es único. Debemos ser un referente, un espejo, que la gente joven lo sienta como propio, sea participativo y dé voz al resto de clubes y se sientan implicados a su manera».

La renovación de Dani García se une a las de Pitu Jiménez, Jan Orfila e Isma Seguí, los fichajes de Sergi Llufriu y Biel Torres y la vinculación, Sant Lluís mediante, de Cice Mercadal y Joan Nuevo. ‘Maki’, iniciado en el Col·legi Badalonès, producto genuino de la Penya, admirador de ‘Magic’ Johnson y Xavi Fernández -así se entiende su juego-, que llegó a la Isla -«de la que no sabía nada»- de la mano del campus Escobasket de Pepe Collins y que volvió para jugar sólo ocho meses en Alaior, cumplirá su decimoquinta temporada deportiva, como un menorquín más. «Mi vida es Menorca y el baloncesto», ni más ni menos.