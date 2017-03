Las cuentas no salen

El Made in Menorca se ha quedado, definitivamente, sin margen de error en su aspiración a copar una de las dos plazas que permiten jugar el ‘play-off’ de ascenso a la LEB Plata a la conclusión del calendario regular.



La derrota, en el tiempo extra, en la pista del Grup Barna (86-78) -la cuarta en las últimas cinco jornadas- le ha dejado a tres triunfos de diferencia del Flanigan Calvià y el Martorell e incluso el Salt le ha arrebatado la tercera plaza. Todo, a solo cuatro jornadas para cerrar esta primera fase.



La situación parece al límite, si no improbable. Sin embargo, la competición ha demostrado que no hay imposible y el intercambio de papeles, especialmente en la zona media-baja de la tabla, ha sido una constante.





