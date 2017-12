«Sabía que superaría la marca pero no esperaba tan pronto»

Confirmado. Previa formalización de la ficha nacional de Joan Sintes con el Cecome Menorca Atletisme CCE Sant Lluís, la gran marca de 28,69m conseguida esta pasada semana por el veterano Joan Sintes será ya oficialmente nuevo récord de España en lanzamiento de jabalina de su categoría M75, que estaba desde hacía diez años en 27,64m.

Sintes, en un control en la pista de Maó, lograba enviar su nueva jabalina hasta esta importante distancia, si bien, como el mismo atleta reconocía este viernes a «Es Diari», «no era el mejor día para lograrlo con el viento que hacía pero me salió bien. Y pese a que debo reconocer que entraba en mis planes lograr superar esta marca, no esperaba conseguirlo tan pronto».

Sintes, que pese a llevar desde los 39 años lanzando jabalina ha tenido que ir lidiando con diferentes problemas de salud que le han frenado temporalmente, volvió a ponerse las pilas en serio, empujado por el desaparecido Demetrio Portella. «Hace poco mis hijos me regalaron una jabalina de competición, como recuerdo; pero en vez de colgarla me puse a entrenar. Sabía que podía superar la marca nacional porque me siento bien».