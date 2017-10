Suspenden la edición de 2018 de la Trail dels Fars

Las empresas organizadoras de la Trail dels Fars (Biosport Menorca y Elitechip) han anunciado que la edición del año que viene queda suspendida. El motivo, aseguran, es por la modificación de la ley que regula la Red Natura 2000 y que prohíbe las salidas y las llegadas de las pruebas en las zonas delimitadas por la Red Natura 2000.

“Lamentamos este tipo de medidas ya que desde la carrera hemos intentado adaptarnos a las exigencias que nos han hecho llegar desde las administraciones”, afirman en un comunicado.

Consideran “injusta y desproporcionada” la normativa y “no entendemos que no nos dejen hacer una salida puntual de una zona donde el verano padece una presión brutal sin ninguna supervisión, como es el caso del aparcamiento de La Vall, donde un día de verano se concentrar 500 coches”. Alegan que es “injusta porque en las cuatro ediciones anteriores no se ha registrado ningún contratiempo que haya puesto en peligro el equilibrio del ecosistema de las zonas implicadas y desde la organización siempre nos hemos mostrado predispuestos de modificar aquellas cosas que no seguían la Ley”. Para los organizadores es “desproporcionada e incoherente”, ya que desde la administración apuestan por eventos que desestacionalicen y por otro lado “no dejan que se lleven a cabo”.

Son conscientes que podrían modificar el recorrido, “pero no sería lo mismo, y nosotros no queremos modificarlo”, ya que “no se podría ofrecer el magnífico espíritu que hemos conseguido los últimos años. Perderíamos nuestra esencia, se podría conseguir una trail, pero no sería la de los faros”.

Acaban el comunicado agradeciendo el apoyo que siempre han recibido del Consell, y de los ayuntamientos de Ciutadella y Es Mercadal, así como de los patrocinadores y los corredores que han participad en las ediciones anteriores.