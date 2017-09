«La 10/5 Milles de Maó no te deja indiferente»

Dynamic Menorca organiza por segundo año la 10/5 Milles Ciutat de Maó, carrera a través del patrimonio histórico y natural de Menorca que quiere aprovechar la belleza del puerto de Maó como escenario de fondo. El sábado 16 de septiembre volverán a ser protagonistas el puerto, La Mola y la Base Naval, hasta Isla Pinto y la novedad del paso por Cala Llonga, donde los corredores podrán bordear el mar. Y entre ellos estará la ‘ferrerienca’ María Pallicer, una de las sensaciones estos últimos meses.

¿A punto ya para la carrera de las 10/5 Milles Ciutat de Maó? ¿Con qué retos la afronta?

— Sí, que poquito queda ya. Tengo muchas ganas de participar en esas 10 millas. El año pasado estuve en la prueba corta (5 millas) ya que hacía entrenamientos de menos kilómetros pero esta temporada pasada que preparé la media maratón creo que tengo el bagaje suficiente para afrontar la carrera larga de 10 millas; o lo que es lo mismo, 16 kilómetros. Mi objetivo es luchar por los puestos de cabeza en féminas y esperemos que me salga una buena carrera y pueda conseguir tan buen resultado como el año pasado en las 5 millas.

¿Qué la hace diferente quizás a ésta de las demás carreras? Imagino que eso de correr en millas...

— Llama la atención que la prueba se mida por millas pero en realidad lo más destacable es el circuito por donde discurren las dos pruebas, bastante duro pero muy bonito. Es de esas pruebas que no dejan indiferente a nadie y con todos aquellos con los que he hablado sobre la carrera del año pasado y que participaron en ella hablan maravillas, repitiendo experiencia. Algunos como yo, subiendo distancia, pasando de las 5 millas que corrieron en el 2016 a las 10 millas.





[Lea la noticia completa en la edición impresa del 10 de septiembre o en Kiosko y Más o My News]