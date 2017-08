Lita López, prudencia de oro

Es un referente a nivel local, nacional e internacional. Porque ha sido campeona de Menorca, de Balears, de España y de los Island Games. Ángela López Martí, ‘Lita’, pone pausa por primera vez en dos años para descansar y disfrutar de su mejor victoria, su hijo Eric, con la sensación de los deberes hechos con los dos oros que se colgó hace un mes en Gotland y tras imponerse con su equipo, el CA Manresa, en el campeonato de España de veteranos. A sus 41 años -42 en octubre- considera «cada año de competición un regalo» por lo que, muy prudente, de cara a Gibraltar 2019 de momento «firmo estar», lejos de la presión de repetir preseas.

Ya ha pasado un mes, ¿qué sensación tiene?