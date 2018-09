El Govern quiere poner coto al veneno en el medio natural

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura y Pesca ha iniciado una ronda de reuniones preparatorias para redactar el «Plan de Acción contra el veneno en el medio natural», con el objetivo de evitar así la muerte de animales carnívoros silvestres o asilvestrados.

Este plan, que se prevé que esté terminado este año, incluirá también protocolos de respuesta y se enmarca dentro del proyecto de actuaciones de recuperación de especies silvestres para el que se ha contratado a SEO-Birdlife, ha explicado el departamento autonómico en un comunicado.

A las reuniones celebradas estas últimas semanas en Menorca y Mallorca han asistido técnicos de las administraciones implicadas (medio ambiente, caza, agricultura, Seprona, Cofib, etc) y organizaciones no gubernamentales con interés en esta cuestión (Federación Balear de Caza, GOB, SOM, SEO-Birdlife, etc).

El uso de veneno es un delito que ha afectado gravemente a muchas especies protegidas como milanos, buitres y otros, ha recordado la Conselleria.

En los últimos años, gracias al trabajo preventivo y de vigilancia, la gravedad de esta práctica ha disminuido pero el riesgo se mantiene ya que se siguen produciendo algunos casos de envenenamiento.