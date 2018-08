Yllanes da el paso y opta a encabezar la lista autonómica de Podemos en 2019

El juez en excedencia y diputado de Podemos por Balears, Juan Pedro Yllanes, se mostró este martes partidario de que la formación morada forme parte del Ejecutivo de las Islas si la izquierda revalida su mayoría de 2015 y que no se limite a darle apoyo parlamentario.

Yllanes informó la noche anterior a la dirección del partido su intención de presentarse a las primarias para encabezar la lista autonómica al Parlament por Mallorca, y ser candidato a presidir el Govern, en 2019.

La decisión de Yllanes no es ninguna sorpresa y este diario lleva ya varias semanas informando de su intención. Este martes dijo que «hacen falta cuatro años más para consolidar los acuerdos de 2015» y que «aunque ahora mismo no me lo planteo», no le importaría que la presidencia del Ejecutivo no fuera de Podemos aunque su formación participara en el futuro Govern.

El juez en excedencia –renunció a presidir el tribunal que debía juzgar el ‘caso Nóos’ para ser candidato de Podemos al Congreso en 2015– siempre ha pasado por formar parte del sector más pactista del grupo morado, en línea con Errejón.

Ni ‘errejonista’ ni ‘pablista’

«Yo tome partido por Errejón en la asamblea de Vista Alegre, pero ahora ya no soy ni errejonista ni pablista, soy de Podemos y confío en sacar adelante una candidatura unitaria y de consenso», aseguró.

Yllanes precisó que no había hablado con Laura Camargo, a quien consideró «válida» para cualquier puesto. Dijo desconocer si Alberto Jarabo optará a encabezar la lista de Cort y Jesús jurado la del Consell. Dijo que «estoy seguro que habrá mujeres de Podemos liderando alguna de las candidaturas».