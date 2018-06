El cantante C. Tangana se solidariza con Valtonyc e insulta al Rey y su familia

El cantante C. Tangana sorprendió, este viernes durante la rueda de prensa de presentación del Primavera Sound, con unas declaraciones en las que, para mostrar su apoyo al rapero mallorquín Valtonyc, insultó al rey Felipe y a la reina Sofía.

El músico afirmó que la música nunca debe perseguirse y que nadie debería estar en la cárcel por ejercer la libertad de expresión.

«El Rey soy yo, el Rey es un gilipollas, la madre del Rey me come los cojones, la que ahora llaman Reina era una presentadora de la tele y eso es lo que sigue siendo para mí. Y que me metan a mí también en la cárcel, que no voy a ir a Bélgica para hablarles desde allí», dijo al ser preguntado sobre Valtonyc por los periodistas.

C. Tangana podría haber parado ahí, defensor de la libertad para unos, maleducado para otros, pero no, continuó. Y lo hizo relatando cómo la monarquía es una institución obsoleta «del siglo nosecuando, cuando la edad media y los dragones para proteger a los campesinos».