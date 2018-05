¿Hay que hacer caso a las cadenas de mensajes que piden donar sangre?

Suena una notificación de ‘Whatsapp’ y lees que se buscan voluntarios por una buena causa. «Si alguien es del grupo sanguíneo O negativo, en Son Espases necesitan donantes urgentes para una niña de Valldemossa enferma de leucemia. Si podéis haced difusión». Esta es la petición, y quién no haría lo que estuviera en su mano por una niña enferma. Sin embargo, difundir mensajes como este no es del todo recomendable, y no lo es por varias razones.

Ese caso particular, que últimamente circula de nuevo por los grupos de la conocida aplicación de mensajería es un caso real, «ha ocurrido, eso es un hecho contrastado», apuntan desde la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. Lo que ocurre es que es un caso antiguo, de hace más o menos un año. Ahora alguien ha recuperado la información y ha decidido compartirla de nuevo, y está corriendo como la pólvora.

El director del Banco de Sangre, Enrique Girona, atribuye que proliferen estas peticiones a una «mala interpretación» de la información entre el médico transfusor y los familiares del paciente, que en todo caso es comprensible ante una situación crítica de salud de un ser querido, aunque no es del todo correcto personalizar las necesidades de donación en un enfermo concreto.

Sin embargo, el doctor Girona reconoce que este tipo de casos movilizan a menudo mejor a la población que las campañas convencionales, aunque su trabajo es regular y constante y no depende de hechos puntuales.

«Nosotros nos ponemos en marcha mucho antes» de que salten las alarmas para que las existencias de sangre no se resientan.

«Lo mejor para los que quieran donar es atender a los mensajes personalizados que lanzamos cuando tenemos necesidades urgentes. En nuestra web se puede consultar a diario la situación de las reservas de sangre y cuando se produce un pico de demanda se difunde la solicitud de donación en las redes sociales» para que los interesados acudan. No es imprescindible la necesidad acuciante de una persona especialmente vulnerable; se puede donar los 365 días del año.

De este modo, ¿qué debemos hacer ante un mensaje como el de la niña de Valldemossa? Girona es claro en este sentido. «Lo mejor es contrastarlo con una fuente fiable, llamarnos a nosotros y nosotros informaremos si existe una necesidad real de donación» o simplemente se debe a un falso rumor difundido con mayor o menor conocimiento de causa.

Así, en el centro hospitalario de referencia de nuestra comunidad, Son Espases, también reconocen al Banco de Sangre su condición de voz autorizada en la materia, y aunque en el hospital tienen un espacio físico en el que semanalmente –los jueves en este caso– se recogen donaciones de sangre, es la fundación la que gestiona toda la logística y las campañas de concienciación sobre la importancia de la donación en Baleares.