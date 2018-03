La madre de Gabriel pide que el trágico suceso «no acabe en rabia»

Patricia Ramírez, madre del niño de 8 años Gabriel Cruz, que ha sido hallado muerto tras desaparecer en Almería hace 12 días, ha pedido este lunes que el trágico suceso «no acabe en rabia» y «que no se hable» de la mujer detenida, pareja del padre y sorprendida transportando el cuerpo del menor, porque «no se merece que se le dé cobertura».

«En honor al 'pescadito', que nadie hable de esta mujer más, que no aparezca en ningún sitio y que nadie retuitee cosas de rabia porque ese no era mi hijo y esa no soy. Que pague lo que tenga que pagar, pero que lo que quede de este caso sea la fe y las buenas acciones que han salido por todos lados y han sacado lo más bonito de la gente. No puede quedar todo en la cara de esta mujer y en palabras de rabia», ha dicho en una entrevista en Onda Cero.

En esta línea, ha llamado a «que no salga de ella ninguna foto» ni tenga más atención porque «no se merece que se le dé cobertura ni se lo merece Gabriel». «Quiero que esto termine con el corazón de la gente calentito y no con la rabia que esta señora nos ha sembrado», ha afirmado.

Asimismo, ha agradecido «a todo el mundo que se ha volcado tanto en ayudar físicamente» en la búsqueda «como en la investigación o llenando de mensajes de cariño». «No tengo palabras para agradecer a toda la gente y todas las acciones bonitas que han salido», ha dicho Patricia Fernández, quien ha instado a colocar en las ventanas, un día más, un «pescadito» con «una palabra bonita» en recuerdo de Gabriel.

Por otra parte, Patricia Ramírez ha aclarado que desde que desapareció el menor ella sólo se ha mostrado en la web lanzada por el entorno de la familia para promover su búsqueda, 'Todos Somos Gabriel' así como en la cuenta de Twitter asociada a la misma, y ha pedido a quienes están suplantando su identidad en otras redes sociales difundiendo en su nombre imágenes de duelo que dejen de hacerlo.

«A aquellas personas que han estado utilizando mi foto por el bien de Gabriel y han hecho montajes bonitos se lo agradezco de corazón, pero en este momento hay personas en Facebook e Instagram que están hablando en mi nombre, como Patricia Ramírez, y poniendo fotos para que todo el mundo comparta», ha denunciado.

«Les rogaría que miren dentro de su corazón y que por favor, no hagan esto porque no soy yo y no deben hacer esto, que me están causando dolor, porque yo no quiero ver esas fotos que ponen de pérdida y desde luego, no quiero que hablen por mi», ha añadido la madre de Gabriel.

Patricia Ramírez ha incidido en que ella no ha puesto «ni una sola foto para que se comparta, ni un sólo vídeo para que se comparta» con imágenes de duelo y de dolor y el día que tenga que hacerlo, será ella quien comparta su propia fotografía.

«Todas esas personas que están utilizando la muerte de mi hijo para que las sigan, que miren en su corazón, reflexionen y borren esas cuentas porque ni se lo merece mi hijo ni me lo merezco yo ni se lo merece su padre, que está destrozado», ha añadido.