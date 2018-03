Decenas de pasajeros del barco Barcelona-Palma tuvieron que dormir en el suelo

Decenas de pasajeros del barco de la compañía Trasmediterranea que realizó el trayecto Barcelona Palma la madrugada de este lunes han tenido que acomodarse en el suelo al no quedar butacas disponibles. La compañía ha emitido la tarde de este lunes un comunicado aclarando que no se produjo overbooking, si no un problema con la asignación de los asientos.

Según Trasmediterranea, el buque transportaba un total de 749 pasajeros, cuando el máximo permitido es de 878. la compañía explica que debido a la alta demanda de este trayecto se agotaron todos los billetes de acomodaciones superiores, de camarotes y butacas turista, por lo que los pasajeros que realizaron la compra de su billete a última hora lo adquirieron con asiento en zonas comunes.

A bordo, la tripulación trató de dar respuesta a todos aquellos pasajeros que se pudieron encontrar con problemas a la hora de ocupar el asiento que habían comprado, y que habían sido ocupados por pasajeros que tenían acomodación en las zonas comunes, aclara la compañía.

Trasmediterranea ha avanzado que analizará cada caso que se haya podido ver afectado en este trayecto, además de lamentar las molestias que puedan haber sufrido algunos de sus pasajeros.