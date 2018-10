Matas: «Tras veinte causas he aprendido que soy culpable»

El expresidente del Govern y exlíder del Partido Popular en Baleares, Jaume Matas, ha declarado ante el juez que recomendó personalmente a todo el Ejecutivo que contratará a Daniel Mercado al considerarse «en el deber moral de compensarle».

En el marco del juicio por el llamado caso Over, y en virtud del acuerdo alcanzado con la Fiscalía, el también exministro de Aznar ha asumido que «tras veinte causas he aprendido que soy culpable, es la lección que he aprendido», aunque ha remarcado que «no di a nadie licencia para atracar».

Aunque Matas ha considerado suyo el «error» y la «responsabilidad» de haber contratado a la persona al frente de Over Marketing, la empresa que trabajó en la campaña electoral del partido en 2003, ha dicho que fue de Fernando Areal, extesorero del partido, la decisión de pagar en dinero negro.

Este pasado martes el propio Mercado confirmó ante el Tribunal que sus empresas recibieron pagos en dinero B, mediante facturas pagadas por empresas y trabajos institucionales, en pago por la campaña electoral que hicieron para el PP balear de 2003 por 287.000 euros.

Este miércoles el expresident ha explicado las razones por las que, según él, lo hizo.

«Mercado me pegó una buena llorada» después de la campaña y le dijo que había perdido dinero, de modo que él sintió que debía resarcir al empresario de esa situación. «Cometí el error de confiar en el señor Mercado», ha dicho Matas en otro momento de la declaración, que ha durado en total 22 minutos.