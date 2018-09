Armengol pide a Casado que siga el ejemplo de la exministra Montón y dimita

La presidenta del Govern y secretaria general del PSIB, Francina Armengol, pidió este miércoles al líder estatal del PP, Pablo Casado, que siguiera el ejemplo de Carmen Montón y renunciara. Como anticipándose a las declaraciones de Armengol, Gabriel Company, presidente del PP balear, se mostró convencido de que los socialistas «obligaron» a la exministra a dimitir para «presionar» al máximo al dirigente estatal de los ‘populares’.

La presidenta balear elogió la actitud de Montón y pidió a Casado que aplicando el ejemplo de «exigencia ética» del Gobierno de Pedro Sánchez, renunciara. «Estos hechos demuestran que no todos somos iguales y que hay otros que en circunstancias mucho más difíciles de explicar aún siguen en sus puestos», manifestó la líder socialista, que destacó «el magnífico» trabajo de la exministra, del que destacado la recuperación de la «sanidad universal».

Reacciones

Podemos, Més per Mallorca y per Menorca y el PI se mostraron «satisfechos» mientras que Ciudadanos (C’s) cargó contra la exministra. Xavier Pericay (C’s) tildó a Montón de «cobarde» por «negarlo todo» en un principio. Además, dijo estar «sorprendido» por las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la calificó de acto de valentía. Pericay recordó que la apoyó en un primer momento.

Desde Més per Mallorca, Josep Ferrà, valoró positivamente la «rápida» dimisión de la ex ministra y aseguró que Pablo Casado, del que también se cuestiona cómo obtuvo su máster, ha perdido una oportunidad única. Nel Martí (Més per Menorca) insistió en la necesidad de que las personas que tienen una responsabilidad política sean «rigurosas a la hora de decir cuál es su currículo» puesto que, a su juicio, «la credibilidad de un partido político depende de esto».

Jaume Font, del PI, dijo «lo que más le preocupa es el puesto en el que queda la Universidad Rey Juan Carlos I» ya que, a su juicio, «no ha habido una transparencia por parte de las universidades para ver si una persona ha hecho un máster o no».

Alberto Jarabo (Podemos) consideró finalmente que la dimisión entra «dentro de lo normal» pero añadió que en que Montón «debería de pedir disculpas» por haberse «aprovechado de sus privilegios».