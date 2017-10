Manresa dice que no tiene constancia de que ningún trabajador de IB3 se haya marchado por las condiciones laborales

El director general del ente de radiotelevisión pública de Baleares, Andreu Manresa, ha declarado este jueves que no tiene constancia de que ningún trabajador de IB3 se haya marchado de la empresa debido a las condiciones laborales.

Así lo ha manifestado en respuesta a una pregunta del diputado de MÉS per Menorca Josep Castells durante la Comisión de control sobre la radiotelevisión balear en el Parlament, donde Manresa ha explicado que sí hay personas que han dejado la empresa pero por motivos personales -para emprender nuevos proyectos, por ejemplo-. «Gente que se haya ido incómoda o maltratada, no me consta ni me lo han comunicado», ha dicho el director general.

Manresa niega apología de la ilegalidad respecto a la programación sobre el 1-O

Manresa ha negado que la edición sobre el referéndum del 1 de octubre del programa 'Dues Voltes' de IB3 televisión hiciera «apología de la ilegalidad».

Así ha contestado Manresa a la intervención de la diputada del PP Antònia Perelló, quien ha sostenido que el programa «tenía por objetivo alabar el referéndum».

Manresa considera que el programa «cumplió a nivel periodístico» y «no vulneró ninguno de los principios de equilibrio, neutralidad y pluralidad».

El director general de IB3 ha defendido la autonomía y los criterios de los periodistas del programa y ha mantenido que sus indicaciones fueron que fuesen «equilibrados», hablaran «con todo el mundo» y contasen «lo que pasaba». Además, ha explicado que la mayoría de los protagonistas del programa fueron baleares empadronados en Cataluña.

En este sentido, ha defendido que no cree que 'Dues voltes' haya cometido ningún delito sino que «han explicado lo que pasaba y lo han hecho bien». Por ello, Andreu Manresa ha lamentado las acusaciones de Perelló.

«No debíamos ver el mismo programa», contesta el PP

Por su parte, la diputada del PP ha recordado al director general que la ley marca que el servicio de radiotelevisión pública debe satisfacer el derecho de los ciudadanos a recibir información independiente, objetiva y veraz.

«No debíamos ver el mismo programa. Le puedo asegurar que los 60 minutos de programa no denotan ningún tipo de neutralidad, parcialidad o equilibrio, sino más bien todo lo contrario», ha contestado Perelló a la réplica de Manresa.

La parlamentaria ha censurado que el programa tuvo «un absoluto predominio de las opiniones favorables al referéndum» y que «las pocas opiniones divergentes» que se difundieron se transmitieron «con imágenes de fondo dirigidas a vender la reacción del Estado en defensa de la legalidad como si fuera un Estado represor».

Por ello, Perelló ha calificado como una «absoluta vergüenza» que el director general «diga que este programa fue una actuación periodística neutral y equilibrada». «Cualquier persona que vea el programa sólo puede llegar a la conclusión de que IB3 estaba a favor de una actuación manifiestamente ilegal», ha apostillado.