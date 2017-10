Nel Martí destaca el "diálogo y negociación" del actual Govern

El portavoz de Més per Menorca en el Parlament, Nel Martí, ha asegurado hoy con ocasión del debate de la Comunidad que «nuestro compromiso con los Acuerdos del Cambio y el Govern ha valido la pena; se están cumpliendo los compromisos» políticos asumidos por los partidos de izquierda.



Con ocasión de su intervención en el Parlament, Martí ha contrapuesto la postura del actual Govern del PSIB y Més per Mallorca de «diálogo y negociación» al del anterior ejecutivo autonómico de José Ramón Bauzá, donde la «discrepancia era callada y castigada"; de ahí la «inestabilidad» y los numerosos cambios de consellers del ejecutivo del PP, ha apostillado.



Martí ha argumentado que su formación decidió este año salir del Govern -gestionaba la Conselleria de Cultura- por «coherencia», pero ha destacado la discrepancia política como un valor democrático.



El político menorquín ha comenzado su intervención criticando al PP y su «época larga y oscura» de gestión política en la que «nunca» se reunió con la comunidad educativa, al tiempo que ha reseñado que el PP es el partido «más corrupto de Europa con decenas y decenas casos de corrupción».



Además, el diputado de Més ha destacado los «auténticos éxitos» logrados por el Govern presidido por la socialista Francina Armengol como la protección del territorio, la recuperación de los derechos de los funcionarios o la aprobación de la renta social garantizada, el impuesto del turismo sostenible o la ley del alquiler turístico.



Entre las peticiones a la presidenta para lo que aún falta de legislatura, Martí ha reclamado la firma de un pacto educativo, el impulso de la normalización lingüística, el desarrollo de las competencias de los consells insulars y luchar para que el Gobierno del PP «cumpla» con las inversiones estatutarias que corresponden a las islas.



«No podemos callar frente a Madrid, nuestra obligación es defender los intereses de los ciudadanos de las islas», ha reivindicado.



En su respuesta, la presidenta autonómica ha agradecido a Més per Menorca su apoyo «inequívoco e ineludible» al Govern para desarrollar políticas progresistas en un «proyecto de futuro compartido, con lealtad institucional con los consells».



A pesar de su salida del ejecutivo, Més per Menorca se ha mantenido «absolutamente comprometido con la hoja de ruta pactada» al inicio de la legislatura, ha destacado la presidenta.