El PP sitúa a Armengol en la «radicalidad» ante el conflicto de Cataluña

La portavoz parlamentaria del PP, Marga Prohens, ha acusado este lunes a la presidenta del Govern, Francina Armengol, de situarse del lado de la «radicalidad» en el conflicto de Cataluña y le ha reprochado que no siga la posición del PSOE en favor del artículo 155 para contentar a sus socios de MÉS y Podemos.

Prohens ha avanzado que el presidente de su partido, Biel Company, que el miércoles dará la réplica a Armengol en el debate de Política General, pondrá en evidencia que la presidenta está «desconectada de la mayoría de los ciudadanos» y de su partido al no apoyar al Gobierno del PP en la intervención de la autonomía catalana.

«No se ha enterado que su secretario general hace otro discurso», ha incidido la portavoz popular, que ha recordado que el vicepresidente y líder de MÉS, Biel Barceló, se «sienta en la silla junto a los golpistas», porque ha declarado que la aplicación del 155 es un golpe de estado, sin que Armengol la haya desautorizado.

También ha aludido a Barceló al asegurar que el caso Contratos, en el que están imputados antiguos altos cargos de MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca, surge de informaciones filtradas a los medios por la propia presidenta Armengol, que «no ha gestionado bien» esta situación, aunque «ya le va bien que la diana de todas las críticas sea el vicepresidente y no ella».