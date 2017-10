Antich y Bauzá deberán comparecer en el Parlament y explicar su voto al artículo 155

Francesc Antich y José Ramón Bauzá, los dos senadores elegidos por el Parlament balear, deberán comparecer en la Cámara para explicar qué votarán cuando el Gobierno pida el apoyo del Senado a la intervención de Catalunya a través de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Més per Menorca registró ayer una petición de comparecencia urgente a la vista de que el Gobierno quiere aplicar esta norma de inmediato. La petición de Més per Menorca fuerza de forma automática la comparecencia de ambos senadores, pero lo que no está tan claro es si se hará antes o después del pleno del Senado en el que debe votarse la activación de este artículo de la Constitución. Si el pleno se convoca finalmente para el próximo viernes, será imposible que la comparecencia se celebre antes.

Para que el Gobierno central pueda asumir las funciones que ahora tiene la Generalitat, debe solicitar permiso al Senado, que debe dárselo con el voto de la mayoría absoluta de los senadores. Con respecto a Bauzá no hay ninguna duda de que defenderá sin reservas la activación de este artículo, pero en el caso de Francesc Antich la cosa es diferente. Él mismo reconoció, en declaraciones a este periódico, que esta votación es «un marrón». El PSIB ha marcado distancias con respecto a la postura oficial del PSOE, que apoya sin matices la activación del 155.

Diferencias PSIB-PSOE

La secretaria general de los socialistas de Balears, Francina Armengol, ha repetido, cada vez que se le pregunta, que no es partidaria de la aplicación de este artículo e insiste en que este conflicto solo se solucionará con diálogo.

Francesc Antich no ha hecho público su voto, pero Més considera que tanto él como Bauzá deberían votar lo que decida el Parlament ya que ambos fueron elegidos allí. La realidad es que los senadores autonómicos pueden votar libremente ya que su elección por parte del Parlament no implica un mandato imperativo.