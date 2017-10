Condena sin cárcel para Matas por la contratación de los arquitectos del Palma Arena

La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a Jaume Matas a ocho años de inhabilitación por la contratación «arbitraria» del arquitecto Ralph Schürmann y de los hermanos García-Ruiz.

Sin embargo, el tribunal le absuelve de un delito de fraude, por el que se le reclamaba una condena de prisión.

La Sala entiende que el expresident intervino para adjudicar el proyecto saltándose los trámites legales. No obstante, aprecia que no hay pruebas suficientes de que se buscara un beneficio económico injusto para los arquitectos, por lo que desestima la acusación más grave. No se ha podido acreditar que los trabajos no fueran a precio de mercado.

A su vez, el ex director general de Deportes, José Luis «Pepote» Ballester, acusado de los mismos delitos, ha sido condenado a 4 años de inhabilitación para desempeñar empleos o cargos públicos por prevaricación e igualmente absuelto de fraude.

Los magistrados consideran que en el juicio no quedó probado que los procesados actuaran con intención de defraudar a la administración ni generar con su intervención un perjuicio al erario público, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.