WWF denuncia que el 93% de las especies estudiadas del Mediterráneo están sobreexplotadas

El 93 por ciento de las poblaciones estudiadas del mar Mediterráneo están sobreexplotadas, según ha denunciado WWF este miércoles en Palma. La ONG ha desarrollado una acción de calle en el Mercado del Olivar para apelar al consumo responsable y alertar sobre las consecuencias de la sobreexplotación de la pesca.

La performance, una pequeña pieza de diez minutos realizada por un grupo de actores, no ha sido del agrado de algunos pescaderos, que han salido a mostrar su malestar porque, a su parecer, «confunden a la gente. Aquí es todo legal, todo está etiquetado, se respetan las vedas... Lo que están diciendo a la gente es que consuma menos y no estamos de acuerdo», expresaba una de ellas.

La queja ha llegado después de que la entidad realizara un cierre simulado del mercado por agotamiento de recursos. Para ello han desplegado una gran pancarta frente a la entrada de la zona de pescadería. En la acción, WWF ha querido mostrar a los ciudadanos lo que sucederá si no se modifica «el modelo de consumo y pesca», y han escenificado la subasta del último pez hallado en el mar; una venta que llega a alcanzar los 100.000 euros.

Al final la acción, los portavoces de la campaña, que se inició en el año 2015 a nivel europeo, han explicado que en el futuro los recursos pesqueros estarán en riesgo. «Nuestro país es el cuarto mayor importador y el noveno exportador del mundo» y estiman que actualmente en Baleares el consumo de pescado alcanza «los 20 kilos por consumidor al año». Los portavoces de WWF han aclarado que el Mercado del Olivar es un ejemplo de lo que hay que hacer.

Además de alertar sobre la explotación de los océanos, la acción «subraya el papel que tienen los consumidores para avanzar hacia un consumo sostenible de pescado y marisco». Asimismo recuerda la importancia del «imprescindible etiquetado para identificar el origen» y la búsqueda de «fuentes sostenibles y responsables de productos pesqueros».

Consumo de pescado

Según los datos ofrecido por WWF, entre el 12 y el 28 por ciento de las capturas mundiales de pescado al año son consideras pesca ilegal, no regulada y no declarada. A nivel mundial, se calcula que el 21 por ciento de la población está sobreexplotada y el 40 por ciento de las capturas son no deseadas.

Finalmente, la entidad recuerda que más de 800 millones de personas dependen de la pesca para vivir.

La campaña de WWF, que se presenta como Fish Forwars, tiene por objeto concienciar sobre «los impactos sociales, ambientales y económicos del consumo de pescado y mariscos de Europa».