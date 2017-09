El Parlament acudirá al Constitucional para prohibir las prospecciones en el Mediterráneo

La diputada de Gent per Formentera, Silvia Tur, ha anunciado este lunes que el Parlament balear acudirá al Tribunal Constitucional en defensa de la tramitación de la Proposición de Ley para prohibir los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en el Mediterráneo.

Según ha explicado, se trata el siguiente paso a seguir ante la previsible situación de que la Mesa del Congreso se pronuncie de nuevo en contra de la iniciativa legislatura que fue refrendada por todos los grupos parlamentarios de la Cámara balear para impedir por ley las prospecciones en el mar Mediterráneo.

«En caso de que la Mesa se reafirme en el veto, pediremos al Parlament autonómico que presente un recurso al Tribunal Constitucional para recurrir la decisión de la Mesa», ha afirmado.

Llamamiento

Representantes de las formaciones Socialista, Podemos, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Gent per Formentera y El Pi, (todas a excepción del PP y Cs), han presentado en rueda de prensa una iniciativa conjunta en la que instan al líder 'popular', Biel Campany y al dirigente de la formación naranja, Xavier Pericay, a que «levanten el veto mantiene la Mesa del Congreso para impedir la tramitación de la iniciativa legislativa que aprobó el Parlament balear por unanimidad».

Este martes la Mesa del Congreso tienen previsto un nuevo pronunciamiento sobre la petición de reconsideración de los grupos parlamentarios Socialista, Unidos-Podemos, Compromis, ERC, PdeCat, EHBildu y Nueva Canarias con tal de que pueda continuar la tramitación del citado Proyecto de Ley.

Con todo, los partidos firmantes del documento han recordado que el pasado mes de junio la Mesa del Congreso vetó la tramitación de la Proposición de Ley, «un veto que se amparó en un informe desfavorable emitido por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que no fue firmado por ningún responsable técnico ni político, y que se fundamentó en premisas arbitrarias y en parte falsas, como por ejemplo, que el Proyecto de Ley afectaría a los presupuestos del Estado del año en cursos».

Ante ello, se han dirigido al PP y Ciudadanos con la intención de pedirles «responsabilidad y compromiso a la hora de mantener la unidad política que hasta entonces había generado la lucha contra las prospecciones petrolíferas en el conjunto de las Islas».

«Les pedimos a Company y Pericay que aprovechen las últimas horas que quedan hasta la Mesa para que intenten convencer a los compañeros de Madrid que se debe tramitar el proyecto legislativo porque ha salido del consenso del Parlament», ha afirmado la diputada del PSIB, Silvia Limones.

Por su parte, el portavoz econacionalista, David Abril, ha insistido en que se trata de una cuestión «prioritaria» y que responde al «clamor unánime de la sociedad de Baleares que queremos parar las prospecciones y proteger nuestro litoral».

Desde Podemos, Alberto Jarabo, ha pedido «rigor y seriedad» al PP y Cs y que «actúen con coherencia en defensa de lo que han votado aquí».

Por último, el portavoz parlamentario de El Pi, Jaume Font, ha señalado que lo que está ocurriendo es «una constatación más de que los representantes de Cs y el PP de Baleares son marionetas en las manos de sus dirigentes en Madrid y que, según cómo muevan la mano, dicen una cosa aquí y dicen otra cosa allí».

«Pedimos, una vez más, a los partidos que cuentan con representación en las Cortes Generales que actúen con responsabilidad y con respeto hacia el derecho a la iniciativa legislativa del Parlament balear y la voluntad mayoritaria de la sociedad isleña para decidir sobre su modelo territorial y económico», ha apostillado Tur.