Prohens acusa a Armengol de estar desconectada de la masificación en las aulas

La portavoz del grupo parlamentario popular, Marga Prohens, ha acusado este lunes a la presidenta del Govern, Francina Armengol, de estar desconectada de la realidad de los centros educativos de Baleares y su masificación.

Prohens ha reprochado al Govern que diga que el curso escolar ha comenzado sin problemas cuando hay «más barracones que nunca y más masificación que nunca», en una rueda de prensa en el Parlament.

La portavoz del grupo popular ha calificado de «inconcebible» dicha situación después de dos años de legislatura y ha acusado a la presidenta de estar «encerrada en el Consolat» y desconectada de la realidad de hechos como que el viernes pasado en Felanitx las clases se inundaran.

«El Govern tiene 1.050 millones de euros más para gastar que en 2015 que por decisión política de Francina Armengol no se están gastando en educación», ha acusado Prohens, para quien «una cosa es lo que predicaban cuando estaban en la oposición, de prioridad absoluta de la educación y otra que ahora hay más masificación y más barracones que nunca».

Prohens ha adelantado que el PP preguntará al Govern su opinión sobre el archivo de la querella del llamado caso Alpha Pam y ha pedido a los consellers Fina Santiago y Biel Barceló que reconozcan que se equivocaron la pasada legislatura cuando denunciaron que no había sido bien atendido.

Les ha acusado de hacer una «utilización política del caso Alpha Pam y de una persona muerta, cuando MÉS presentó una querella contra el entonces conseller de Salud y los responsables sanitarios y ha pedido que admitan que se habían equivocado y que no hay «nada más bajo que utilizar la muerte de una persona para rascar una serie de votos"

Prohens ha adelantado también que mañana preguntará a Armengol en el pleno por la eliminación de servicios en el centro Joan Crespí para grandes discapacitados, tras haber llegado al Govern como defensora de derechos.

Ha criticado además la proposición no de ley que planteará mañana Podemos en defensa de la independencia judicial, que ha dicho que se propone para «hacer ruido», porque es un asunto que no es competencia ni del Parlament ni del Govern.

Ha augurado que la plantean «para revolcarse en el fango y sacar todos los temas de corrupción del PP porque de los demás partidos ni hablan» y ha cuestionado que la propuesta esté llena de errores e imprecisiones. «Hacen mucho ruido pero trabajo y rigurosidad en su trabajo poca», ha dicho.

Ha reprochado al partido que apoya al Govern que se meta con la independencia de jueces y fiscales y callara cuando en la Abogacía de la comunidad autónoma «hubo la purga y la injerencia política más grave» ocurrida en Baleares, cuando fue destituido hace unos meses su director «por no plegarse a intereses políticos de la consellera Pilar Costa».

La portavoz del PP en la cámara también ha criticado por «demagógica» la proposición no de ley contra la reprivatización del litoral de Baleares que plantea mañana MÉS, que critica por la gestión del litoral al Gobierno central cuando las competencias para regular dichas instalaciones y de ordenación del territorio y de Red Natura 2000 es el ejecutivo autonómico.

La portavoz del PP ha achacado esta proposición a la necesidad de «justificar la turismofobia de algunos partidos». Según Prohens, critican que el ministerio no pone suficientes vigilantes pero el Govern no está ejerciendo las competencias de control.

Sobre las críticas de PSIB, Podemos, MÉS per Mallorca, Gent per Formentera y MÉS per Menorca al rechazo del PP y Ciudadanos en el Congreso a reconsiderar el veto a la proposición de ley para prohibir las prospecciones, Prohens ha afirmado que «no habrá prospecciones en el Mediterráneo en las Islas Baleares» porque el Gobierno central no las autorizará.

Cree que la crítica de dichos partidos es «demagogia y ruido» cuando la autorización de las prospecciones la acordó «el Gobierno de Rodríguez Zapatero con el beneplácito del Govern de Antich», y si han sido revocadas administrativamente por el Gobierno central del PP, según Prohens ha sido con los informes negativos de impacto ambiental que remitió el Govern balear del PP la pasada legislatura.