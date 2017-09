El Parlament abordará el martes el reparto de la ecotasa y la independencia judicial

El pleno del Parlament acogerá el próximo martes una interpelación de la diputada del grupo mixto Montse Seijas al Govern sobre la distribución de la recaudación del impuesto turístico y el debate de una proposición no del ley de Podemos en defensa de la independencia judicial.

Después de que Seijas interpele al ejecutivo autonómico sobre la política el Govern en relación con el impuesto sobre las estancias turísticas, la cámara legislativa debatirá una proposición no de ley de Podemos que plantea instar al Gobierno central a derogar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Reclama también al Gobierno que garantice la independencia del poder judicial no cambiando a fiscales en investigaciones por corrupción, que reforme el estatuto orgánico del ministerio fiscal para dotarlo de autonomía respecto al ejecutivo y que modifique el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial.

Podemos quiere que el Parlament inste al Gobinero a derogar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y al ministro de Justicia, Rafael Catalá, a comparecer en sede parlamentaria para dar explicaciones sobre las presiones que reciben los fiscales que investigan delitos de corrupción.

También quiere reclamar al Gobierno que encargue una auditoría externa de los recursos del sistema judicial con criterios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad.

El Parlament balear debatirá otra proposición no de ley de MÉS per Mallorca para evitar la «reprivatización» del litoral de Baleares, que plantea instar al Gobierno a modificar la Ley de Costas para que la gestión del dominio público marítimo-terrestre sea autonómica en materia de obra que no sean de interés general, policía administrativa y concesiones y anclado.

MÉS pide también al Gobierno central más medios de vigilancia marítima y costera en Baleares para evitar las agresiones ambientales y que el Parlament declare el litoral «bien común a proteger» y rechace explícitamente «su subordinación al interés particular y el negocio».

Por otra parte, la portavoz del grupo parlamentario popular, Marga Prohens, preguntará a la presidenta del Govern, Francina Armengol, si está de acuerdo con el cierre del centro para grandes discapacitados Joan Crespí-

Armengol deberá responder también al secretario general de Podemos, Alberto Jarabo, si considera que la «desprivatización» de la sanidad avanza a buen ritmo.

El portavoz de Proposta per les Illes, el PI, Jaume Font, preguntará a Armengol por las medidas previstas contra la xylella tras la extensión de dicha plaga a la viñas en Mallorca y dado que la UE aceptará el plan de contención propuesto por el ejecutivo autonómico.

La masificación en las aulas y la transferencia de la competencia de promoción turística a los consells serán otras cuestiones que se abordarán en el turno de preguntas de control al Govern.

Otras materias sobre las que el Govern deberá responder durante el pleno son las listas de espera en sanidad, las medidas que prevé el Govern para combatir el abandono escolar y las ayudas de pobreza energética.