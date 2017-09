Més per Mallorca y Podemos dicen que no está cerrado cómo va a quedar la ecotasa en temporada baja

Més per Mallorca y Podemos han asegurado este martes que aún se mantienen abiertas las negociaciones sobre el aumento del impuesto turístico en temporada baja en Menorca.



El coportavoz de MÉS per Mallorca David Abril ha dicho que se espera llegar a un acuerdo en «horas o días» sobre la posibilidad de aumentar o no el impuesto turístico en Menorca en temporada baja.



Ayer, el portavoz de MÉS per Menorca, Nel Martí, afirmó que este acuerdo ya se había concretado y se había decidido que no se doblaría la ecotasa en la isla en temporada baja.



La portavoz de Podemos en el Parlament, Laura Camargo, ha dicho también que aún no se ha cerrado el debate sobre este asunto, mientras considera que aumentar la ecotasa en Menorca no tendrá un efecto disuasorio, como ya se ha demostrado desde su aplicación.



Según ha explicado, hay «varias opciones» sobre la mesa y no solo la duplicación del impuesto, mientras todavía «no hay nada definitivo» sobre el tema.



Para Abril, es necesario estudiar «cuál es la mejor manera y la más consensuada posible» de aplicar un incremento de la ecotasa en Menorca, que junto a Formentera, se han opuesto al aumento del impuesto turístico en temporada baja, ya que son islas que padecen una mayor estacionalidad.