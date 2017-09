Armengol acusa a Rajoy de amplificar los incidentes de turismofobia en Balears

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de haber amplificado los incidentes contra el turismo de este verano en Baleares durante su visita a Palma, lo que «no es la mejor manera» de hablar sobre esta actividad, motor económico de la islas.

«No encontrará en nuestro Govern a nadie que criminalice al turismo», ha respondido Armengol a la portavoz parlamentaria del PP, Marga Prohens, que la ha acusado de mantenerse en silencio ante los ataques contra el turismo de la formación «radical» Arran de hace mes y medio en las islas.

«Hay silencios que hablan mucho, ¿como los del señor (Biel) Company, por ejemplo? Perdone no me he podido contener», ha parafraseado Armengol a Prohens, a la vez que ha aprovechado para insistir en las críticas de los partidos del Govern sobre el silencio en sede parlamentaria del líder del PP balear.

Prohens ha criticado al Govern de llevar «dos años demonizando el turismo de sol y playa, de cruceros, de lujo. ¿No es el mejor caldo de cultivo?», ha señalado la portavoz, que ha acusado al ejecutivo balear de no controlar las estancias turísticas ilegales, que ha generado «más conflictividad social que nunca», en su opinión.

«A mí no me encontrará alimentando la polémica sobre el turismo», ha reiterado la presidenta de Baleares, que ha insistido en que su Govern trabaja no demoniza el turismo y trabaja para mejorar el modelo económico de las islas.

«La gente vive mejor que hace dos años porque haya que este Govern trabaja para redistribuir la riqueza», ha asegurado la mandataria, que ha pedido al PP que exprese la postura que tendrá en la negociación del convenio de hostelería, ya que su ejecutivo defenderá mejores sueldos y condiciones laborales para los trabajadores del sector.