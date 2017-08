El rechazo a aprobar una ‘rentatasa’ no gusta a un sector de la izquierda

Los Presupuestos de Balears para el año que viene no incluirán el impuesto a los coches de alquiler, la ‘rentatasa’, pero un sector de la izquierda no da por zanjada esta propuesta. En el Ejecutivo aseguran que no está «técnicamente madura», pero representantes de Més insisten en que debe trabajarse con el fin de ponerla en marcha antes de que acabe la legislatura.

La nueva modificación de la Ley del Turismo, con la que se obligará a los hoteleros a cumplir cláusulas sociales para mejorar de categoría, puede ser el escenario en el que se plantee este impuesto.

Diferencias

La postura no es unánime en el Govern ya que en el Pacte tienen muy en cuenta la contundente oposición que hicieron en su día a un impuesto similar planteado por Bauzá. La opción sobre la que se ha estado trabajando es un impuesto de características similares a la ecotasa, es decir, que la pague el turista que alquila el coche, pero tiene el inconveniente de que es imposible discriminar entre empresas foráneas y de las Islas.

La negociación sobre los Presupuestos continuará la semana que viene ya que el Govern busca aprobar el techo de gasto en la reunión del próximo viernes, aunque la fecha puede retrasarse como consecuencia de la negociación con Podemos ya que el techo de gasto debe aprobarse en el Parlament, lo que implica el voto del partido de Jarabo. La portavoz del Govern, Pilar Costa, confió este viernes en que el proceso interno de la formación no obstaculice la aprobación de las cuentas.

Una de las novedades en las que trabaja la consellera Catalina Cladera es aprobar exenciones fiscales para quienes tengan que salir a estudiar fuera de las Islas.