Més per Menorca pide a Hazte Oír no sobrevolar Palma con avioneta transfóbica

Més per Menorca ha exigido este lunes a Hazte Oír que respete la decisión unánime del Parlament balear contra los mensajes transfóbicos tras saberse que pretende sobrevolar Mallorca con un helicóptero este mes.



Baleares es territorio «non gratum» para cualquier medio de transporte de la organización ultracatólica que lleve mensajes en contra de la comunidad LGTBI, ha señalado en una nota de prensa el grupo político.



Esta avioneta sería la continuación del autobús de la agrupación que en junio empezó a circular por Madrid con el lema «Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Que no te engañen».



Més per Menorca ha recordado que la proposición no de ley aprobada por el Parlament se manifiesta que Baleares rechaza e impide la difusión de cualquier mensaje de odio por identidad de género e insta al Gobierno a que retire a Hazte Oír la declaración de utilidad pública.



«La tolerancia y la diversidad son valores. La transfobia es una aversión irracional e inhumana inaceptable, que nace de la ignorancia y la falta de valores humanos y democráticos», ha manifestado hoy el diputado de Més por Menorca, Nel Martí.



«Para los menorquines la visita del bus o avioneta de Hazte Oír supera los límites de la libertad de expresión y se sitúa en el ámbito de la apología a favor de la discriminación y de la transfobia», ha sentenciado.