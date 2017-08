El PP acusa al Govern de «no saber qué hacer con los turistas»

El vicepresidente y portavoz del PP en Baleares, Llorenç Galmés, ha asegurado este jueves que el Govern «no entiende» el turismo y «no sabe qué tiene que hacer con los turistas» y ha ofrecido la colaboración del partido para establecer un nuevo modelo turístico que sirva para los próximos 20 años.

«Estamos ante un Govern de izquierdas radical que no entiende, no le gusta y no sabe qué tiene que hacer con los turistas», ha dicho Galmés, que se ha ofrecido a aportar lo que esté en manos del PP para «establecer un nuevo modelo estable y próximo al sector turístico», ha asegurado en declaraciones facilitadas por el partido.

Galmés ha manifestado su «firme condena» a los ataques violentos de las últimas semanas en Baleares y en todo el estado español contra el modelo turístico y ha asegurado que más del 30 % de los empleos de las islas derivan de esta actividad.

«Es importante que los turistas sean bienvenidos y bien tratados», ha defendido el portavoz del PP, para quien « la recuperación económica de Baleares y de todo el estado español ha venido animada y propulsada por la importancia del sector turístico».

«La importancia del sector turístico no se debe poner en duda que es lo que está haciendo el Govern», ha criticado y ha acusado al ejecutivo autonómico de haber «frenado en seco la línea que el PP puso la pasada legislatura para avanzar hacia un modelo turístico de calidad», mediante el Govern «esta normativa y la prohibición incoherente» del alquiler turístico.

Segun Galmés, el gasto turístico ha crecido un 15 % y ha augurado que a finales de 2017 «se superarán los 83 millones de turistas en España, incluso superando a otros países importantes en materia turística como Francia».