Rajoy destaca en Marivent que «no podemos tratar a los turistas a patadas»

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado ante los periodistas en el palacio de Marivent que «no podemos tratar a los turistas a patadas», atendiendo al hecho de que el turismo es uno de los pilares que han permitido la recuperación económica en España.

En estos términos se ha expresado Rajoy tras su encuentro con el Rey, al que ha llegado unas horas tarde aquejado por un problema de lumbalgia.

El presidente del ejecutivo ha comentado con el monarca un total de cinco temas de actualidad en su encuentro, uno de los cuales ha sido la buena marcha del sector turístico, y del empleo en su conjunto, tal y como ha confirmado en rueda de prensa.

El mandatario ha afirmado que no sabe si es necesario recibir a los visitantes con un cartel de 'Bienvenidos a España', pero desde luego no se debe maltratarlos. «Yo no lo haré», ha enfatizado.

Otra de las cuestiones centrales tratadas con el despacho con el monarca ha sido la cuestión catalana, sobre la cual, Rajoy ha reafirmado que no habrá referéndum el 1 de octubre. El líder del Gobierno ha reiterado esta idea varias veces, y ha lamentado que el Govern catalán se deje guiar por los más radicales, en referencia a la CUP.

También ha comentado con el jefe del Estado la situación de colas y colapso que en los últimos días se han registrado en el aeropuerto barcelonés de El Prat.

Finalmente, sobre la crisis de Venezuela, Rajoy ha condenado las acciones violentas, y ha pedido elecciones democráticas libres y la liberación de los presos políticos.